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العداءة السعودية ياسمين الدباغ تودع أولمبياد "طوكيو2020"

الجمعة 30 يوليو 2021 07:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العداءة السعودية ياسمين الدباغ تودع أولمبياد "طوكيو2020"



طوكيو/سما/

ودعت العداءة السعودية ياسمين الدباغ فعاليات النسخة الـ32 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، بعد أن حلت في المركز التاسع في سباق 100 متر.

وقطعت ياسمين الدباغ مسافة السباق بزمن قدره (13.34) ثانية، لتودع منافسات ألعاب القوى "أم الألعاب" التي انطلقت صباح اليوم الجمعة، ضمن دورة الألعاب الأولمبية.

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