العداءة السعودية ياسمين الدباغ تودع أولمبياد "طوكيو2020"

طوكيو/سما/
ودعت العداءة السعودية ياسمين الدباغ فعاليات النسخة الـ32 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، بعد أن حلت في المركز التاسع في سباق 100 متر.
وقطعت ياسمين الدباغ مسافة السباق بزمن قدره (13.34) ثانية، لتودع منافسات ألعاب القوى "أم الألعاب" التي انطلقت صباح اليوم الجمعة، ضمن دورة الألعاب الأولمبية.
????| العداءة السعودية 'ياسمين الدباغ' تُنهي مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية #طوكيو2020 بحلولها في المركز التاسع وتسجيلها زمن '13.34' خلال التصفيات ما قبل الإقصائية لسباق الـ100 متر قبل قليل.— Saudi Olympic | الأولمبية السعودية (@saudiolympic) July 30, 2021
كل التوفيق لياسمين في قادم المشاركات????#كلنا_السعودية ???????? pic.twitter.com/L9GM0sIzlx