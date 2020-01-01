فرحة أهالي الإسكندرية بـ"ضابط العطارين" بعد "كلبشة" سيارة حمو بيكا..صور

القاهرة/سما/

تحفظت إدارة مرور الإسكندرية على سيارة مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، وتم إرسالها إلى "الحضانة" مكان حجز السيارات المخالفة.

وعقب انتشار الخبر، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي احتفاء بالضابط الذي أصر على "كلبشة" السيارة لوقوفها في مكان مخالف.

وأشاد رواد التواصل الاجتماعي بشهامة الضابط شاهر قمره، الذي قام بـ"كلبشة" سيارة بيكا، بعد مشادة كلامية نتجت عقب سؤال الضابط عن الرخص الخاصة بالسيارة.







وأوضح الضابط لحمو بيكا أنه ارتكب مخالفة الوقوف الممنوع في مكان غير مخصص للانتظار، وقيادة سيارة دون ترخيص، فضلا عن تعتيم الزجاج وتغيير معالم السيارة وشكلها الجوهري.









وتم عرض المخالفة على مدير أمن الإسكندرية اللواء محمود أبو عمرة، الذي أمر مدير إدارة المرور بالمحافظة اللواء أمجد أنور بالتحفظ على السيارة وحجزها.

كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل بيكا بكفالة 10 آلاف جنيه.