بهدف قاتل..منتخب قطر يودع "الكأس الذهبية" على يد أمريكا (فيديو)

خرج المنتخب القطري، المشاركة ببطاقة دعوة، من الدور نصف النهائي لمسابقة "الكأس الذهبية" لمنطقة "كونكاكاف" لكرة القدم، إثر خسارته أمام نظيره الأمريكي (0-1) صباح اليوم الجمعة.

ويدين منتخب أمريكا "العم سام" بالفضل الكبير في انتصاره لمهاجمه غياسي زاردس، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الوقت القاتل، في الدقيقة 86 من زمن اللقاء على ملعب "أوستن إف سي" في مدينة أوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.



بينما أهدر القطري حسن خالد الهيدوس فرصة ذهبية لتسجيل هدف التقدم لمنتخب العنابي، في الدقيقة 61 بإضاعته ضربة جزاء.

وسيكون منتخب أمريكا على موعد في النهائي مع الفائز من المباراة الثانية التي تجمع منتخبي المكسيك وكندا.

???? Highlights: United States ???????? books their ticket to the #GoldCup21 final after defeating Qatar ???????? 1-0 in Austin! #ThisIsOurs pic.twitter.com/FHSbtaZWxk