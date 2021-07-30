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بعد جدل المواجهة..السعودية تهاني القحطاني تخسر ضد منافستها الإسرائيلية بنتيجة ساحقة!

الجمعة 30 يوليو 2021 06:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد جدل المواجهة..السعودية تهاني القحطاني تخسر ضد منافستها الإسرائيلية بنتيجة ساحقة!



طوكيو/سما/

خسرت السعودية تهاني القحطاني أمام الإسرائيلية راز هيرشكو في النزال الذي جمعهما صباح اليوم الجمعة، في رياضة الجودو، وذلك ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو2020".

وتعرضت تهاني القحطاني (21 عاما) لهزيمة ساحقة أمام راز هيرشكو (23 عاما) بنتيجة (0-11) في النزال الذي جمعهما ضمن منافسات الدور الـ32 لوزن فوق 78 كغم للسيدات.

وشهدت الساعات الأخيرة جدلا كبيرا حول موقف القحطاني من مواجهة اللاعبة الإسرائيلية والانسحاب من المباراة، ولكن اللجنة الأولمبية السعودية أكدت مواجهة القحطاني للاعبة الإسرائيلية في موعدها.

يذكر أن لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين، قد انسحب من منافسات الجودو وزن أقل من 73 كجم، بعدما أوقعته قرعة اللعبة في مواجهة الإسرائيلي توهار بوتبول في دور الـ 16  



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#السعودية #تهاني القحطاني #نتيجة مباراة تهاني القحطاني #أولومبياد طوكيو 2020
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