بعد جدل المواجهة..السعودية تهاني القحطاني تخسر ضد منافستها الإسرائيلية بنتيجة ساحقة!

طوكيو/سما/

خسرت السعودية تهاني القحطاني أمام الإسرائيلية راز هيرشكو في النزال الذي جمعهما صباح اليوم الجمعة، في رياضة الجودو، وذلك ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو2020".

وتعرضت تهاني القحطاني (21 عاما) لهزيمة ساحقة أمام راز هيرشكو (23 عاما) بنتيجة (0-11) في النزال الذي جمعهما ضمن منافسات الدور الـ32 لوزن فوق 78 كغم للسيدات.

وشهدت الساعات الأخيرة جدلا كبيرا حول موقف القحطاني من مواجهة اللاعبة الإسرائيلية والانسحاب من المباراة، ولكن اللجنة الأولمبية السعودية أكدت مواجهة القحطاني للاعبة الإسرائيلية في موعدها.

يذكر أن لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين، قد انسحب من منافسات الجودو وزن أقل من 73 كجم، بعدما أوقعته قرعة اللعبة في مواجهة الإسرائيلي توهار بوتبول في دور الـ 16





