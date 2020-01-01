أبرز مواجهات الرياضيين العرب الجمعة في أولمبياد طوكيو بينها موقعة "سعودية إسرائيلية"

طوكيو/سما/

تشهد منافسات اليوم الجمعة من فعاليات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو2020"، مواجهات مختلفة للرياضيين العرب، أبرزها مواجهة لاعبة الجودو السعودية تهاني القحطاني والإسرائيلية راز هيرشكو.

وتعول جماهير الرياضة العربية على تمثيل أفضل من الأيام الثلاثة الماضية، حيث فشل الرياضيون العرب في تحقيق أي ميدالية.

وفي ما يلي أبرز مواجهات يوم الجمعة 30 يوليو 2021، ضمن أولمبياد "طوكيو 2020":

الجودو - سيدات 78 كغم دور الـ32

يدور جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي وغيرها، حول المواجهة المرتقبة بين تهاني القحطاني وراز هيرشكو، حيث يرى البعض أنه يتعين على اللاعبة السعودية الانسحاب من هذه المواجهة على خلفية القضية الفلسطينية، بينما يرى البعض الآخر أن هذا النزال يندرج في سياق حدث رياضي دولي ولا ينبغي خلطها بالقضايا السياسية.

بينما تواجه التونسية نهال شيخ روحو منافستها البريطانية سارة اأدلينغتون.

وتلتقي الجزائرية صونيا الصالح مع منافستها الأوكرانية يليزافيتا كالانينا.

الجودو رجال 100 كغم، دور الـ32

يواجه الليبي علي عمر منافسه الروماني فلادوتس سيميونسكو.

ألعاب قوى - منافسات الجولة الأولى

3000 موانع - رجال

محمد تندوفت (المغرب)

عبد الكريم بن زهرة (المغرب)

سفيان البقالي (المغرب)

جون كويش (البحرين)

هشام بوشيشة (الجزائر)

حواجز 400 متر - رجال

عبد الرحمن سامبا (قطر)

عبد المالك لحولو (الجزائر)

محمد أمين تواتي (تونس).

100 متر - سيدات

الجولة التمهيدية

هدل عبود (ليبيا)

بشيرة عبيد آل منواري (قطر)

اميدا النا (جزر القمر)

ياسمين الدباغ (السعودية)

مضوي الشمري (الكويت)

هولي با (موريتانيا)

حنا بركات (فلسطين)

مزون العلوية (سلطنة عمان).

800 متر – سيدات - ضمن منافسات الجولة الأولى

رباب عرافي (مغرب).

القفز العالي - رجال

مجد الدين غزال (سوريا)

معتز برشم (قطر)

جمباز القفز - سيدات

ملك حمزة (مصر) منافسات جمباز القفز - ترامبولين سيدات، في تمام الساعة 7 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.

جمباز القفز - رجال

يخوض المصري سيف شريف منافسات جمباز القفز - ترامبولين رجال، في تمام الساعة 7 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.

سباحة حرة 50 متر - سيدات

تشارك في التصفيات عدة لاعبات من الدول العربية، وهن: والمصرية فريدة عثمان، وحنين إبراهيم من السودان والقطرية ندى محمد وفا والكويتية لارا دشتي والفلسطينية دانيا نور والبحرينية نور عبدالله والأردنية تاليتا بقلة والجزائرية آمال مليح، وذلك ابتداء من الساعة (13:23) بتوقيت مكة المكرمة.

سباحة حرة 50 متر - رجال

يشارك أسامة سحنون من الجزائر وعلي خلف الله من مصر وحسين جابر إبراهيم من جيبوتي، في تمام الساعة (13:24) بتوقيت مكة المكرمة.

تجديف - الدور النهائي

التجديف مزدوج المجداف للسيدات: تشارك كلا من السودانية إسراء خوقلي والقطرية تالا أبو جبارة والمغربية سارة فرينكارت

منافسات التجديف مزدوج المجداف للرجال: يشارك كلا من الكويتي عبد الرحمن الفضل والليبي الحسين غمبور

سلالوم كيه-1 رجال

يشارك المغربي ماثيس سودي ضمن منافسات نصف نهائي البطولة.

إبحار

ضمن منافسات "فورتي ناينر إف إكس" تشارك التونسيتان سارة قزقز وآية قزقز في آخر مراحل سلسلة الافتتاح.

ضمن منافسات ليزر ، يخوض المصري علي بدوي منافسات المراحل ضمن سلسلة الافتتاح.

ملاكمة

وزن ثقيل - رجال

يواجه الأردني حسين عشيش منافسه البرازيلي ابنر تيكسيرا ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة عند الساعة (13:39) بتوقيت مكة المكرمة.

الوزن الخفيف - سيدات - دور الـ16

تلتقي الجزائرية إيمان خلف في مواجهة عربية مع التونسية مريم حمراني.

كرة الطائرة

يلتقي منتخب تونس للكرة الطائرة نظيره الأرجنتيني ضمن منافسات المجموعة (ب) في تمام الساعة (10:25) صباحا بتوقيت مكة المكرمة.

كرة الطائرة شاطئية

ضمن منافسات المرحلة التمهيدية، يلتقي المغربيان زهير الجراوي ومحمد عبيشة الثنائي إستيبان جريمالت فوستر وماركو جريمالت، في تمام الساعة 5 صباحا بتوقيت مكة المكرمة

وفي منافسات المرحلة التمهيدية أيضا يلتقي القطريان شريف يونس وأحمد تيجان الثنائي الأمريكي جيك جيب وتري بورن في تمام الساعة (16:00) عصرا.

كرة اليد - الرجال

يلتقي منتخب البحرين نظيره الياباني ضمن منافسات مسابقة الرجال لكرة اليد، وذلك لحساب منافسات المجموعة الثانية، بينما يلتقي منتخب مصر نظيره السويدي ضمن منافسات المجموعة الثانية أيضا.