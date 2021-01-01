ملكة جمال لبنان السابقة ترزق بطفلتين توأم وهكذا علّقت

بيروت/سما/

رزقت ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة فاليري أبو شقرا بطفلتين توأم. وشاركت جمهورها بالصور الأولى لها مع زوجها رجل الأعمال زياد عمار مع طفلتيهما من غرفة الولادة. وظهرت وهي تحتضنهما وتقبلهما بسعادة بالغة.





وعلقت على الصورة قائلة: "بركتان صغيرتان" مع وضع إشارة قلبين على الصورة. وفور نشر الصور، انهالت تعليقات المهنئين بالمباركة لفاليري بولادة طفلتيها والتمنيات لهما بحياة مليئة بالسعادة. وقد أنجبت فاليري توأمها في أحد مستشفيات العاصمة بيروت ولم تفصح بعد عن اسمي طفلتيها. وكانت فاليري تشارك دائماً جمهورها بصور عدة من مختلف مراحل حملها.



