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ملكة جمال لبنان السابقة ترزق بطفلتين توأم وهكذا علّقت

الجمعة 30 يوليو 2021 04:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ملكة جمال لبنان السابقة ترزق بطفلتين توأم وهكذا علّقت



بيروت/سما/

رزقت ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة فاليري أبو شقرا بطفلتين توأم. وشاركت جمهورها بالصور الأولى لها مع زوجها رجل الأعمال زياد عمار مع طفلتيهما من غرفة الولادة. وظهرت وهي تحتضنهما وتقبلهما بسعادة بالغة.


 
وعلقت على الصورة قائلة: "بركتان صغيرتان" مع وضع إشارة قلبين على الصورة. وفور نشر الصور، انهالت تعليقات المهنئين بالمباركة لفاليري بولادة طفلتيها والتمنيات لهما بحياة مليئة بالسعادة. وقد أنجبت فاليري توأمها في أحد مستشفيات العاصمة بيروت ولم تفصح بعد عن اسمي طفلتيها. وكانت فاليري تشارك دائماً جمهورها بصور عدة من مختلف مراحل حملها.


 

#ملكة جمال لبنان السابقة فاليري ابو شقرا #فاليري ابو شقرا #رجل الاعمال زياد عمار #فاليروي ابو شقرا

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