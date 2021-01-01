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ليفربول يواصل نتائجه الهزيلة بالخسارة أمام هيرتا برلين (فيديو)

الجمعة 30 يوليو 2021 03:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يواصل نتائجه الهزيلة بالخسارة أمام هيرتا برلين (فيديو)



فيينا/سما/

واصل ليفربول نتائجه الهزيلة في مبارياته التجريبية، التي يخوضها في معسكره الحالي بالنمسا استعدادا للموسم الجديد، حيث خسر 3/4 أمام هيرتا برلين الألماني، في لقاء ودي اليوم الخميس.

وافتتح الأرجنتيني سانتياجو أسكاسيبار التسجيل لهيرتا، في الدقيقة 21، قبل أن يضيف زميله سوات سيردار الهدف الثاني، في الدقيقة 31.

وسرعان ما عاد ليفربول لأجواء اللقاء، إذ أدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، بعدما أحرز السنغالي ساديو ماني والياباني تاكومي مينامينو هدفين، في الدقيقتين 36 و42 على الترتيب.

وعاد هيرتا للتقدم من جديد، عقب تسجيل المونتينيجري ستيفان يوفيتيتش الهدفين الثالث والرابع، في الدقيقتين 66 و80.

وتكفل أليكس أوكسلايد تشامبرلين بإحراز الهدف الثالث لليفربول، في الدقيقة 88.

وكان ليفربول قد تعادل (1/1) مع فاكير إنسبروك النمساوي وشتوتجارت الألماني، قبل أن يفوز بشق الأنفس على ماينز الألماني (1/0)، في لقاءاته التي خاضها استعدادا للموسم المقبل.

#ليفربول #هيرتا برلين #النمسا

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