اللقاء الفني الأول لمحمد هنيدي ومنى زكي بعد أكثر من 20 عاما

القاهرة/سما/

بعد "صعيدي في الجامعة الأمريكية".. شراكة جديدة بين محمد هنيدي ومنى زكي في فيلم جديد لم يُحدد اسمه بعد

محمد هنيدي ومنى زكي يجتمعان في فيلم جديد

لمع نجم محمد هنيدي ومنى زكي معاً في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" الذي عرض عام 1998، وفي 2021 سيكرر النجمان التجربة في فيلمهما الجديد الذي لم يتم تحديد اسمه بعد.

وخلال مكالمة هاتفية لهنيدي في برنامج "يحدث في مصر" الذي يُعرض على شاشة mbc مصر، تحدث النجم المصري عن تفاصيل فيلمه الجديد.

ويشاع أن الفيلم يحمل اسم "الجواهرجي" لكن هنيدي نفى هذه المعلومة قائلاً إن مهنة بطل الفيلم جواهرجي لكن لم يتم اختيار اسم مناسب للفيلم بعد.



وعن قصة الفيلم، قال هنيدي إنها اجتماعية خفيفة ويتوقع أن تعجب الجمهور، وعبَّر عن سعادته للعمل مجدداً مع منى زكي؛ إذ إنهما لم يعملا معاً منذ "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

وهناك أجواء من السرية المحيطة بالفيلم الذي يتم تصويره في الوقت الحالي، لكن أشيع أنه سيضم كلاً من تارا عماد وأحمد السعدني وعارفة عبدالرسول، وسيكون الفيلم من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، ولم يتم تحديد موعد عرضه أو التفاصيل الأخرى المرتبطة به.



"الإنس والنمس" جديد هنيدي في السينما

وبعيداً عن التحضيرات للفيلم الجديد مع منى زكي، سيطرح هنيدي فيلم "الإنس والنمس" قريباً، حيث من المقرر عرضه في جميع دور السينما في 4 أغسطس/آب المقبل، وهو التاريخ الموافق لطرح فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، كما أوضح هنيدي.



وعن "الإنس والنمس"، قال هنيدي إن الفيلم يمتلك مقومات النجاح، خصوصاً أنه تحت إشراف المخرج المصري شريف عرفة، وسيشارك فيه نجوم كبار.

مع ذلك قال هنيدي إنه يشعر بالتوتر من رد فعل الجمهور على الفيلم، خاصة أن "الإنس والنمس" يعتبر عودة لهنيدي إلى عالم السينما بعد انقطاع دام 4 أعوام.

وسيشارك في الفيلم كذلك كل من منة شلبي وصابرين وعمرو عبدالجليل وسليمان عيد وغيرهم.

وكان هنيدي قد روَّج في وقت سابق لفيلمه الجديد على حسابه الشخصي على إنستغرام عبر نشر مقطع قصير من أغنية "مانتش قد العفاريت" المقتبسة من الفيلم.