السعودية تعلن العودة لاستقبال السياح من مختلف دول العالم ابتداء من 1 أغسطس

الرياض/سما/

أعلنت السلطات السعودية، مساء اليوم الخميس، العودة لاستقبال السياح من مختلف دول العالم اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.

وقالت وزارة السياحة إن المملكة ستفتح أبوابها للسياح، وترفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية ابتداء من 1 أغسطس 2021، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).



وقال وزير السياحة أحمد الخطيب: "نرحب مجدداً بالسياح، ونحن سعداء للغاية باستقبال ضيوف المملكة من جديد بعد فترة توقف إثر تداعيات جائحة كورونا".

وأضاف: "ركزنا جهودنا خلال فترة التوقف على التعاون الوثيق مع شركائنا في القطاعات كافة لضمان عودة آمنة يستمتع من خلالها زوار المملكة باستكشاف ما تضمه من كنوز سياحية ووجهات ومعالم هامة، والاستمتاع بتجارب سياحية فريدة، والتعرف على ثقافة الكرم والضيافة التي يتميز بها المجتمع السعودي".

وبحسب الوزارة، يمكن للسياح المحصنين بالكامل دخول المملكة دون حاجة إلى فترة حجر مؤسسي، على أن يتم تقديم شهادة تطعيم رسمية عند الوصول، وإحضار ما يثبت إجراء اختبار PCR وظهور نتيجته السلبية خلال 72 ساعة من وقت المغادرة.

يشار إلى أن السعودية كانت قد أطلقت التأشيرة السياحية في سبتمبر/ أيلول من العام 2019، في قرار تاريخي، وحققت حينها أرقاماً ملفتة حيث تم إصدار 400 ألف تأشيرة خلال 6 أشهر، قبل إقرار تعليق السفر وإغلاق المنافذ والحدود إثر جائحة كورونا.