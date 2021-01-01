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لجنة تنسيق البضائع: تصدير الخردة والسماح بدخول الأجهزة الكهربائية ابتداء من الاثنين

الجمعة 30 يوليو 2021 02:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة تنسيق البضائع: تصدير الخردة والسماح بدخول الأجهزة الكهربائية ابتداء من الاثنين



رام الله/سما/

أبلغت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود بالسلطة الفلسطينية شركات القطاع الخاص في غزة بقرار الحكومة الاسرائيلية بتصدير الخردة والسماح بدخول الأجهزة الكهربائية ابتداء من يوم الاثنين القادم.

وذكرت تقارير عبرية، مساء الخميس، بأنه "بعد تقييم أمني وموافقة القيادة السياسية في إسرائيل، تقرر توسيع منطقة الصيد في قطاع غزة من 6 إلى 12 ميلا بحريا ابتداء من صباح غد الجمعة.

وحسب وسائل اعلام عبرية" : سيتم السماح ، اعتبارًا من الأحد ، باستيراد المعدات والبضائع لصالح استمرار  مشاريع المؤسسات الدولية في غزة في مجالات الغذاء والمياه والأدوية والثروة السمكية.  هذا بالإضافة إلى الموافقة على استيراد المنتجات الكهربائية والزراعية من إسرائيل إلى قطاع غزة.  سيكون من الممكن أيضًا تصدير النفايات المعدنية من قطاع غزة إلى إسرائيل."

 كما تقرر السماح للفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة بالانتقال إلى الخارج عبر معبر اللنبي (الكرامة) ، وفقًا للمعايير المعتمدة.  بالإضافة إلى ذلك ، على أساس لمرة واحدة ، سيكون من الممكن إحضار 29 مركبة خاصة بقيت عند معبر إيريز منذ عملية "حارس الأسوار- العدوان الأخير" .

#اللجنة الرئاسية #قطاع غزة #السلطة الفلسطينية #تسهيلات

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