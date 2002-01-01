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ناميبيا تعترض على قرار منح "إسرائيل" صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي

الجمعة 30 يوليو 2021 12:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ناميبيا تعترض على قرار منح "إسرائيل" صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي



جوهانسبرغ/سما/

 أبدت جمهورية ناميبيا، الخميس، اعتراضها على قرار قبول إسرائيل عضوا مراقبا في الاتحاد الإفريقي.


وأوضحت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في ناميبيا، أن حكومة بلادها تشعر بقلق وخيبة أمل بالغ إزاء قبول قرار منح إسرائيل صفة عضو مراقب في الاتحاد.


وأضاف البيان أن منح إسرائيل صفة عضو مراقب تزامن مع ازدياد ضغوط تل أبيب على الفلسطينيين وانتهاكها حقوق الإنسان في فلسطين.
وأشار البيان إلى أن قرار منح إسرائيل صفة عضو مراقب، مخالف لأهداف ومبادئ الاتحاد الإفريقي.


وأكد البيان دعم ناميبيا الثابت وتضامنها مع الفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي.
يذكر أن الخارجية الإسرائيلية قالت في بيان أصدرته يوم 22 يوليو/ تموز الجاري، بأن سفيرتها لدى أديس أبابا ألين أدماسو، قدمت أوراق اعتمادها عضوا مراقبا في الاتحاد الإفريقي، لأول مرة منذ عام 2002.

#ناميبيا #إسرائيل #الاتحاد الافريققي

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