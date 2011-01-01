  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"خارقة الحصون".. مواصفات القنبلة غير النووية الأضخم بالعالم (فيديو)

الجمعة 30 يوليو 2021 12:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"خارقة الحصون".. مواصفات القنبلة غير النووية الأضخم بالعالم (فيديو)



وكالات

عادت الأضواء لتسلط من جديد على القنبلة الشهيرة "جي بي يو- 57"، وهي القنبلة الأضخم في العالم، والتي يمكنها تدمير منشآت تخصيب اليورانيوم تحت الأرض، وذلك بعد تجدد الحديث عن إمكانية تزويد الولايات المتحدة، "إسرائيل" بها.


وقال زميل معهد واشنطن، دينس روس، الذي كان المساعد الخاص للرئيس الأسبق باراك أوباما، هذا الأسبوع، إنه "من خلال تزويد إدارة الرئيس جو بايدن، إسرائيل، بهذه القنبلة الخارقة، يُمكن أن يكون ذلك حافزا لإيران من أجل الانخراط في العملية التفاوضية للتوصل لاتفاق قوي"، في إشارة إلى المحادثات النووية مع إيران. فما هي مواصفات هذه القنبلة؟.

وتحمل القنبلة "جي بي يو- 57" الأضخم في العالم عدة ألقاب، لجهة قدرتها الفائقة على اختراق ودك الحصون العتيدة، ولعمق هو الأكبر على الإطلاق مقارنة بنظيراتها.

ويطلق على القنبلة "أم القنابل" و"خارقة الحصون" و"مخترقة الجبال" أو "أداة الاختراق الجبلية" أو "خارقة المخابئ".



يتم إلقاء القنبلة من الجو بطائرات بي تو سبيريت الأميركية

تتمتع القنبلة الأضخم بمواصفات خارقة؛ إذ يصل وزنها إلى نحو 14 طنا (وزن الرأس المتفجر بها 2.5 طن)، وتعتبر الذخيرة غير النووية الأقوى التي تمتلكها واشنطن، وهي القنبلة الأضخم في العالم من هذا النمط.

يصل طول القنبلة -التي طوّرت لأول مرة في بداية الألفية الثانية- إلى حوالي 20 قدما، وقطرها 2.6 قدك. ويتم إلقاؤها من الجو عبر طائرات "بي تو سبيريت" الأميركية.

وتخترق القنبلة عمقا يصل إلى 60 متر. وكانت قد دخلت الخدمة رسميا عام 2011.

وفي مايو من العام 2018، كان سلاح الجو الأميركي قد نشر مقطع فيديو يُظهر الطائرة (بي-2) وهي تلقي بالقنبلة (جي بي يو- 57) على أهداف في منطقة مجهولة. وبعد إسقاط القنبلة، تختفي تحت الأرض إلى عمق كبير، ثم تتسبب في انفجار واسع.

#خارقة الحصون #القنبلة الأضخم في العالم #تخصيب اليورانيوم #الولايات المتحدة الأمريكية #بايدن #ل القنبلة

الأكثر قراءة اليوم

مقترح جديد لتنفيذ المرحلة الأولى من صفقة التبادل..مصادر: الفصائل تمهل الاحتلال حتى نهاية الأسبوع وإلا..؟!

صورة: السلطة الفلسطينيّة تصدر قرارا يمنع الموظّفين من التعبير عن آرائهم والحكومة ترد

هل تعرض رئيس وزراء تونس للضرب داخل القصر الرئاسي ليلة اقالته؟

بينت من مستوطنات الغلاف: "أنا مع المساعدات المالية لغزة وضرب اهداف داخل القطاع

جيروزاليم بوست: اجتماعات ميرتس مع مسؤولي السلطة الفلسطينية لا تعني محادثات سلام

واشنطن: قلقون من تقييد السُلطة الفلسطينية لحرية التعبير و سندعو "بقوة" لإعادة الجنود الأسرى لدى حماس

مركز أبحاث الأمن القومي : حزب الله سيقصف إسرائيل بأكثر من ألف صاروخ يوميًا واحتلال مستوطنات بالشمال

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يعلن عن سلسلة تسهيلات لقطاع غزة

السيدة الإسرائيلية التي تبرعت بكليتها

إعلام اسرائيلي: فلسطيني من غزة يتبرع بكليته لإسرائيلية مقابل تبرع أخرى بكليتها لطفله

الجعبري

عائلة الجعبري تكشف تفاصيل مقتل ابنها باسل: قتل بخمس رصاصات من نقطة صفر ولم نهربه للخارج

6

استشهاد شاب (20 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة بيت أمر

الزناد

فيديو: تعرف على "الزناد الذكي" الذي يدير به الجيش الإسرئيلي حروبه

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية