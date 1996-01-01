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من هو رضا غرسلاوي المكلف بتسيير أعمال وزارة الداخلية التونسية؟

الجمعة 30 يوليو 2021 12:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
من هو رضا غرسلاوي المكلف بتسيير أعمال وزارة الداخلية التونسية؟



تونس/سما/

أدى رضا غرسلاوي اليمين الدستورية، الخميس، لتسيير أعمال وزارة الداخلية التونسية، بأمر من الرئيس قيس سعيد.


ورضا غرسلاوي هو محافظ شرطة عام من الصنف الأول، وعمل مستشارا سابقا لدى رئيس الجمهورية بدائرة الأمن القومي.

تم انتداب غرسلاوي بالإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية سنة 1996، حيث باشر مهامه برتبة محافظ شرطة.

وتقلد طيلة مسيرته المهنية العديد من المناصب، حتى توليه منصب مدير إدارة. وقد شارك في العديد من المهام داخل وخارج تونس في صلب اختصاصه، وهو "الاستعلام ومكافحة الإرهاب" و"الدعم اللوجستي".


وجاء تكليف غرسلاوي ضمن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي، مساء الأحد، بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.

كما أعفى الرئيس إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.

جاء ذلك على خلفية احتجاجات عمت تونس تنديدا بما آلت إليه الأوضاع على جميع الأصعدة، جراء سياسات حركة النهضة الإخوانية.



وجاءت قرارات سعيد استجابة لدعوات بالشارع طالبت بتفعيل الفصل 80 من دستور البلاد الذي يخول للرئيس "اتخاذ تدابير استثنائية حال وجود خطر داهم".

#رضا غرسلاوي #وزارة الداخلية التونسية #قيس سعيد #تونس

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