الاحتلال يفرج عن أسير من مخيم جنين

جنين/سما/

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن الأسير عمرو الشامي من مخيم جنين، بعد أن أمضى في سجونه 16 شهرًا.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور" إن سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسير الشامي من سجن "النقب الصحراوي"، والذي كان خاض إضرابًا عن الطعام لمدة 18 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ بعد انتهاء محكوميته لمدة سنة، حيث جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر.

وفي سياق متصل، مددت سلطات الاحتلال في محكمة سالم العسكرية، اليوم، توقيف الأسير يوسف علي عصاعصة من قرية مثلث الشهداء، للمرة التاسعة على التوالي.

وقال ذوو الأسير للوكالة الرسمية إن سلطات الاحتلال مددت توقيف نجلهم يوسف حتى التاسع من شهر أيلول المقبل، ويقبع حاليًا في سجن "مجدو"، ومعتقل منذ 19 آب من العام الماضي.