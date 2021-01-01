شرطة غزة: الجميع سواسية و لا نخجل من تحّمل مسؤولية أي تقصير

غزة/سما/

قال اللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة بغزة، إن "الجميع أمام القانون سواسية ولا نخجل من تحّمل المسؤولية عن أي تقصير".

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (الأقصى)، أننا "قدمنا تضحيات كبيرة من جهاز الشرطة، ودفعنا بأفضل العناصر في إدارة شرطة المرور وقد انعكس ذلك بصورة واضحة في الميدان بشهادة الكثير من المؤسسات المعنية".

وفيما يتعلق بالاستعدادات لنتائج الثانوية العامة، قال صلاح: في العام الماضي سُجّل لدينا 14 حالة إطلاق نار فقط في محافظات قطاع غزة، وفي العام الماضي بذلنا جهداً كبيراً قبل نتائج الثانوية العامة من أجل أن يكون يوم إعلان النتائج يوماً مستقراً وهادئاً بعيداً عن ظاهرة إطلاق النار و"قد حققنا نتائج جيدة وسنعمل هذا العام على أن يسود أفضل من سابقة".