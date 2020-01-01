داخلية غزة تعلن انتهاء عقود التشغيل المؤقت لمنتسبي قوى الأمن

غزة/سما/

أعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، مساء يوم الخميس، عن انتهاء عقود التشغيل المؤقت لمنتسبي قوى الأمن الفلسطينية، والذين تم استيعابهم بتاريخ 6 سبتمبر 2020 في إطار جهود مواجهة جائحة كورونا.

وأوضحت الهيئة، في بيان ورد وكالة "سما "، أنّ عقودهم تنتهي بتاريخ 1 أغسطس 2021، وذلك بعد أن تم تمديد العقود ثلاث مرات متتالية تقديرًا للظروف العامة، والتي بلغت بمجموعها أحد عشر شهرًا، بعد أن كانت مدة العقد ثلاثة شهور فقط.

وذكرت أنّها "ستقوم باستكمال إجراءات تثبيت 534 فردًا ممن كانوا على قوائم الانتظار، والذين خضعوا لمعايير وشروط الوظيفة في الشق العسكري واستوفوا كامل الشروط".





وأشارت إلى أنّها ستقوم بإخضاعهم لجميع معايير وشروط الوظيفة الرسمية، ومن سيجتازون مراحل الاختبارات، وهي: (الطول الوزن، اللياقة البدنية، الفحص الطبي، والمقابلة الشخصية وغيرها)، سيكونون على قوائم انتظار التوظيف لمدة عام قادم وفق احتياج وزارة الداخلية.