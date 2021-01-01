الاحتلال يعلن عن سلسلة تسهيلات لقطاع غزة

غزة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس سلسلة تسهيلات لقطاع غزة، من بينها توسيع مساحة الصيد البحري، وذلك في أعقاب الهدوء الأمني في الفترة الأخيرة.

وقال مكتب منسق الأعمال الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية اللواء غسان عليان "إنه بعد سلسلة جلسات لتقييم الأوضاع ، تقرر توسيع منطقة الصيد في قطاع غزة من 6 إلى 12 ميلا بحريا ابتداء من صباح غد (الجمعة)

بالإضافة إلى ذلك ، سيتم السماح ، اعتبارًا من الأحد ، باستيراد المعدات والبضائع لصالح استمرار مشاريع المؤسسات الدولية في غزة في مجالات الغذاء والمياه والأدوية والثروة السمكية. هذا بالإضافة إلى الموافقة على استيراد المنتجات الكهربائية والزراعية من إسرائيل إلى قطاع غزة. سيكون من الممكن أيضًا تصدير النفايات المعدنية من قطاع غزة إلى إسرائيل.

كما تقرر السماح للفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة بالانتقال إلى الخارج عبر معبر اللنبي ، وفقًا للمعايير المعتمدة. بالإضافة إلى ذلك ، على أساس لمرة واحدة ، سيكون من الممكن إحضار 29 مركبة خاصة بقيت عند معبر إيريز منذ عملية "حارس الأسوار"

وأشار إالى أن الإجراءات المدنية التي يقرها المستوى السياسي مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني ​​في المنطقة.