"يوتيوبر" يربح رهانا مجنونا بقيمة 10 آلاف دولار مع بروفيسور عن طريق كسر قوانين الفيزياء! (فيديو)

عندما أخذ مبتكر قناة Veritasium على "يوتيوب"، ديريك مولر، يختا أرضيا تجريبيا في جولة هذا الربيع، لم يكن يهدف إلى إثارة الجدل العلمي أو ربح 10 آلاف دولار في رهان.

ويحب مولر، تفكيك مفاهيم العلوم غير التقليدية لمشتركي قناته البالغ عددهم 9.5 مليون مشترك. لذلك في مايو، نشر مقطع فيديو عن سيارة تسمى Blackbird تعمل بطاقة الرياح.

وصُممت Blackbird بواسطة ريك كافالارو، مهندس طيران سابق، وهي فريدة من نوعها لأنها تتحرك مباشرة في اتجاه الريح أسرع من الريح نفسها لفترة طويلة.

وقال مولر لـ "إنسايدر": "كنت أعلم أن هذه مشكلة غير متوقعة. لأكون صادقا تماما، عندما خرجت لتجربة المركبة، لم أفهم كيف تعمل".

In the interests of providing more data, I've uploaded the raw clip of the faster-than-the-wind run for @alexkusenko https://t.co/eUeoYSiDeI



Note: the filming team uses expletives towards the end because they don't think I'm going to slow down. Viewer discretion advised. pic.twitter.com/rv5p3e8oHJ