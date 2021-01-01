بريطانيا توافق على خطة لإنشاء نصب تذكاري جديد لإحياء ذكرى الهولوكوست أمام البرلمان

لندن /سما/

أعلنت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، أن بريطانيا منحت تصريحا لبناء أول مركز وطني تعليمي ونصرب تذكاري لإحياء ذكرى الهولوكوست في حدائق برج فيكتوريا خارج مبنى البرلمان وسيبدأ البناء في وقت لاحق من هذا العام على أنه تنتهي الأشغال منه في عام 2025.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان صادر عن وزارة الإسكان ومؤسسة الهولوكوست التذكارية والنائب روبرت جينريك: "سيكون نصب المحرقة الجديد هو النقطة الوطنية لتكريم 6 ملايين يهودي من الرجال والنساء والأطفال الذين قُتلوا خلال المحرقة، وغيرهم من ضحايا الاضطهاد النازي ، بما في ذلك الغجر والمثليون والأشخاص ذوو الإعاقة".

واضاف البيان أن "مركز التعلم سيركز أيضا على الإبادة الجماعية اللاحقة في كمبوديا ورواندا والبوسنة ودارفور" مشيرا إلى أنه"سيوفر المجمع للزوار تجارب قوية وجذابة للتعرف على الهولوكوست والإبادة الجماعية اللاحقة من خلال مجموعة متنوعة من الوسائط بما في ذلك الصور التاريخية ولقطات الأفلام والتسجيلات الصوتية بحيث يمكن قراءة قصص الناجين. تسمعها الأجيال الشابة الحالية"

وأكد البيان أن الخطة تمثل "معلمة مهمة" واضافا: "نقترب من اليوم الذي يكون لدينا فيه نصب تذكاري وطني يحيي ذكرى 6 ملايين رجل وامرأة وطفل يهودي وجميعهم قتلول على يد النازيين ".

وتزامن هذا الإعلان مع تقرير شرطة لندن الحضرية عن تسجيل 87 حادثة معادية للسامية خلال التصعيد الأخير بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في شهر مايو/آيار المنصرم يمثل 65 مرة أكثر من أي وقت مضى في السنوات الثلاث المنصرمة.