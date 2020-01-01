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شاهد: الساحر رونالدينيو يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لفوج إطفاء مرفأ بيروت

الخميس 29 يوليو 2021 10:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: الساحر رونالدينيو يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لفوج إطفاء مرفأ بيروت



بيروت/سما/

وضع نجم كرة القدم البرازيلي السابق رونالدينيو البالغ 41 عاما إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لفوج إطفاء مرفأ بيروت، وذلك خلال زيارته التضامنية مع لبنان اليوم الخميس.

وغير رونالدينيو موعد زيارته إلى بيروت، بعد أن كان مقررا لها أمس الأربعاء، واقتصر نشاطه فقط على وضع إكليل من الزهور على أضرحة ضحايا فوج إطفاء بيروت (أول 10 ضحايا في الانفجار).

وكان من المقرر لرونالدينيو أن يقوم بزيارة المرفأ ولقاء عدد من الناشطين والجمعيات الإنسانية، التي ساعدت الأهالي بعد الانفجار.


وكان مقررا أيضا أن يرافق النجم البرازيلي عدد من أهالي الضحايا وبعض وسائل الإعلام، لكن بمجرد انتشار خبر وصوله، تجمع حشد كبير من محبيه في محيطه.

ولكن زيارة رونالدينيو لم تستمر سوى دقائق معدودة، حيث وضع الإكليل وغادر المكان سريعا بعد تجمع حشد كبير من عشاق النجم البرازيلي وحصول تدافع بين الحضور وحراس اللاعب، وعناصر فوج الإطفاء.


وتأتي زيارة رونالدينيو بالتزامن مع اقتراب الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس 2020، والذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص، فضلا عن العديد من الجرحى.

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