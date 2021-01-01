"غوغل" تصدر قرارا صارما بشأن تطبيقات المواعدة على هواتف "أندرويد"

وكالات/سما/

أصدرت شركة "غوغل"، أمس الأربعاء، قرارا صارما بشأن تطبيقات المواعدة المتواجدة على متجرها الإلكتروني "غوغل بلاي".

وقالت إنه اعتبارا من شهر سبتمبر/ أيلول، ستحذف تطبيقات "Sugar Dating" من متجرها، وذلك كجزء من سلسلة من التغييرات في السياسة الخاصة بنظامها الأساسي.

عارضة أزياء خلف الكواليس أثناء التجهيزات ووضع اللمسات الأخيرة قبل الخروج على منصة العرض بيوتي بيري من المصمم وانغ يوتو، في إطار أسبوع الموضة الصيني في بكين، الصين 28 مارس 2021



وذكر موقع "أندرويد بوليس" أن التغييرات الجديدة لـ"غوغل" تحظر على وجه التحديد التطبيقات المتعلقة بـ"العلاقات الجنسية مقابل الحصول على تعويض مالي".

وتقوم فكرة تطبيق "Sugar Daddy" على علاقات المواعدة التي يقيمها الأفراد الأكبر سنا والأثرياء مع شركائهم الأصغر سنا مقابل إمطارهم بالهدايا.

وتحظر سياسات متجر "غوغل بلاي" التطبيقات التي تروّج "للخدمات التي يمكن تفسيرها على أنها تقدم ممارسات جنسية مقابل الحصول على تعويض"، لكن الصياغة المحدثة توسع هذا التعريف ليشمل صراحة "المواعدة المعوضة أو الترتيبات الجنسية، حيث يُتوقع من أحد المشاركين أو ضمنيا تقديم المال أو الهدايا أو الدعم المالي لمشارك آخر".

ولم يوضح إعلان "غوغل" صراحة سبب حظر تطبيقات "Sugar Daddy" في الوقت الحالي، لكن يأتي ذلك وسط حملة قمع على العمل الجنسي عبر الإنترنت من قبل المنصات، بعد إدخال تشريع "فوستا-سيستا" في أمريكا عام 2018، والذي يزيل المادة 230 من الحماية للمحتوى الذي "يروج أو يسهل الدعارة".

وتقول شركة "غوغل" إن من بين التغييرات الأخرى القادمة على نظامها الأساسي، هو شن حملة جديدة على حسابات المطورين غير النشطة لمدة عام.