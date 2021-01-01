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متضامنون مع فلسطين في الولايات المتحدة يطلقون حملة لتطبيق مشروع قانون 2590

الخميس 29 يوليو 2021 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
متضامنون مع فلسطين في الولايات المتحدة يطلقون حملة لتطبيق مشروع قانون 2590



واشنطن /سما/

أطلق متضامنون مع الحق الفلسطيني، في الولايات المتحدة الأميركية، حملة ضغط على أعضاء الكونغرس في عدة ولايات لربط المساعدات الأميركية لإسرائيل باحترامها لحقوق الشعب الفلسطيني.

وشملت الحملة إجراء مكالمات هاتفية مع أعضاء الكونغرس وإطلاق "هاشتاغات" على مواقع التواصل الاجتماعي للضغط على المشرعين الأميركيين ومطالبتهم بتطبيق مشروع قانون رقم 2590 الذي تقدمت به عضو الكونغرس بيتي ماكولم، والذي يربط المساعدات المالية الأميركية لإسرائيل باحترام حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعت شبكة منظمات الجالية الفلسطينية في ولاية الينوي مناصريها لإجراء مكالمات هاتفية مع مكتب عضو الكونغرس جان ساكواسكي ومطالبتها بالتوقيع على مشروع القانون رقم 2590

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