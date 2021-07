فيديو: فندق عالمي شهير يعلق على تعرض أحد نزلائه لهجوم شرس من تمساح ضخم

كشف أحد مرتادي فندق عالمي شهير عن تعرض إحدى نزيلاته لهجوم شرس من جانب تمساح يبلغ طوله 12 قدما داخل منتجعه الموجود في المكسيك الأسبوع الماضي.



وكتب الشاهد تعليقا حادا عبر موقع "تريب أدفايزور" الخاص بالسفر وتقييم الفنادق، وروى تفاصيل الحادث، فقال إن أصدقاءه تمكنوا من إنقاذ فتاة تبلغ من العمر 18 عاما من تمساح هاجمها أثناء سباحتها ليلا في الشاطئ الخاص للمنتجع.



وشدد الشاهد أنه "لو لم يكن أصدقاؤه جالسون بالقرب من الشاطئ لكانت الفتاة المسكينة قد لقت حتفها"، وتابع أنه "كان يجب في اليوم التالي من وقوع الحادث أن يضع المنتجع علامات صفراء كبيرة للتحذير من الهجوم، كما أن إدارة الفندق لم ترغب في استدعاء سيارة إسعاف وهو أمر مجنون تماما"، بحسب قوله.

وتابع: "لقد ذهلت وأصدقائي من هذه التجربة، هذا التمساح وحش وسيعود إلى شواطئك حتى يحصل على ما يريد، افعلوا شيئا حيال ذلك قبل أن يقتل أحد الضيوف".

ومنح الشاهد المنتجع تقييما له نجمة واحدة فقط على الموقع السياحي.

من ناحيتها، قالت الضحية واسمها، كيانا هاميل، لـشبكة "إيه بي سي" الأمريكية إنها كانت في إجازة مع أصدقائها، وشعرت بشيء ما يسحبها أثناء السباحة في منتصف الليل على شاطئ الفندق الخاص المطل على المحيط الهادئ، ثم نظرت إلى أيفل لتفاجأ بتمساح طوله 12 قدما يقضم ساقها.

وأضافت: "شعرت بثقل في ساقي، نظرت إلى الأسفل وشعرت يأنه يتم جذبي لأسفل، وكنت أقاوم الحيوان قدر استطاعتي".

وبحسب موقع "SFGate"، فإن الوحش سرعان ما تمسك بكاحلها الآخر وهي تصرخ وتكافح من أجل التحرر".

وأسفر الحادث عن إصابة الفتاة كيانا هاميل بتلف الأنسجة والعضلات وتحتاج إلى جراحات متعددة.



وبحسب صحيفة "ديلي بيست"، فقد ردت إدارة الفندق العالمي على تقييم الشاهد عبر موقع "تريب أدفايزور" قائلة:

"شكرا لك على الوقت الذي قضيته في مشاركة رأيك، وبينما يسعدنا معرفة أن طعامنا وخدماتنا كانت ممتازة، فإننا نعتذر عن التجربة غير السارة التي مررت بها أثناء إقامتك معنا".

Teen details crocodile attack at Mexico beach resort and how she survived being dragged underwater. @marcusmoore has more. https://t.co/kWY5S6eOU4 pic.twitter.com/NkIWtQvymo