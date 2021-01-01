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نقابة الأطباء تعلن توقف العاملين في مراكز وأقسام كورونا عن الإشراف والمتابعة

الخميس 29 يوليو 2021 09:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الأطباء تعلن توقف العاملين في مراكز وأقسام كورونا عن الإشراف والمتابعة



رام الله /سما/

 أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينيين، اليوم الخميس، توقف الأطباء العامين عن الإشراف والمتابعة وأخذ العينات والتطعيم ضد كورونا في مراكز الفحص بما يشمل جميع المحافظات، على أن يعودوا للعمل في المراكز التي كانوا يداومون فيها قبل الجائحة.

كما وأعلنت النقابة في بيان لها، اليوم الخميٍس، عن توقف الأطباء العامين عن الدوام في أقسام كورونا في المستشفيات الخاصة والحكومية على أن يعودوا لدوامهم الطبيعي قبل الجائحة.

وطالبت النقابة، اتحاد المستشفيات الخاصة، بالإيعاز للمستشفيات بضرورة رفع مكافآت للأطباء لدورهم في مواجهة الجائحة. كما وطالبت مديرية الخدمات الطبية العسكرية ووزارة العدل وجميع المؤسسات الأهلية بضرورة دفع مكافآت لأطباء الخدمات العسكرية لدورهم خلال الجائحة.

وقالت النقابة، إن الحكومة الفلسطينية كانت تعمل بطولات على الشاشات لا تزال تماطل في تنفيذ اتفاقها مع نقابة الأطباء بشأن إعطاء الأطباء حقوقهم. 

وأوضحت: يحرم مئات أطباء الاختصاص والعقود من المكافآت رغم دورهم الكبير في مكافحة المرض.

وأدانت نقابة الاطباء، ما تقوم به الحكومة من استثناء أطباء الطب العام من المكافأة ومحاولة الحكومة التضليل والخلط بين الحقوق المشروعة والمكافأة، وعليه وطالبت نقابة الأطباء الحكومة بضرورة إنصاف الطب العام وأطباء نظام الاختصاص وأطباء العقود بهذه المكافاة أسوة بباقي زملائهم.

#نقابة الأطباء الفلسطينيين #فيروس كورونا #التطعيم ضد كورونا

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