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جدارية في غزة تقديراً لموقف شركة مثلجات عالمية رافضة للاستيطان

الخميس 29 يوليو 2021 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
جدارية في غزة تقديراً لموقف شركة مثلجات عالمية رافضة للاستيطان



غزة /سما/ الاناضول

شارك فنانون في مدينة غزة، اليوم الخميس، في رسم جدارية، تقديراً لموقف شركة "بن آند جيري" العالمية للمثلجات الرافض للمستوطنات.

وأشرف على تنفيذ الجدارية، التي رُسمت على حائط وسط مدينة غزة، "حملة المقاطعة- فلسطين" (غير حكومية).

وتضمنت الجدارية رسما لشعارات الشركة الأمريكية التي تختص في تصنيع وبيع المثلجات، وعلم فلسطين.

والإثنين، قالت شركة "بن آند جيري"، في بيان، إنها ستنهي بيع المثلجات في المستوطنات "كون ذلك يتعارض مع قيمها".

وأضافت "نسمع أيضا ونعترف بالمخاوف التي يشاركنا بها معجبونا وشركاؤنا الموثوق بهم"، بشأن العمل في المستوطنات.

وعلى هامش الفعالية، قال رئيس حركة المقاطعة- فلسطين، باسم نعيم إن "الهدف من رسم الجدارية هو التعبير عن شكرنا للشركة لقرارها مقاطعة المستوطنات الصهيونية".

وأضاف "هذه الخطوة المهمة والاستراتيجية تؤكد أن حملات المقاطعة تؤتي ثمارها حتى في الولايات المتحدة الأمريكية التي تشهد ضغوطات صهيونية هائلة على المجتمع والمؤسسات لمنع تضامنهم مع الشعب الفلسطيني".

وقال إن "هذه الخطوة الجريئة من الشركة، ستفتح الباب أمام خطوات أخرى من شركات ومؤسسات"، ودعا "كل الشعوب العربية والإسلامية إلى المساهمة في مقاطعة الاحتلال ومناهضة التطبيع".

ووفق تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، يوجد نحو 650 ألف مستوطن في الضفة، بما فيها القدس المحتلة.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة أن المستوطنات "غير شرعية"، ويستند هذا جزئيا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

#غزة #بن آند جيري #مثلجات #اسرائيل #المستوطنات الإسرائيلية #حركة المقاطعة الاسرائيلية

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