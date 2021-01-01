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حماس والجهاد الاسلامي تعلقان على استشهاد عوض برصاص الاحتلال ببلدة بيت أمر

الخميس 29 يوليو 2021 09:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس والجهاد الاسلامي تعلقان على استشهاد عوض برصاص الاحتلال ببلدة بيت أمر



الخليل /سما/

علقت حركتا حماس والجهاد الاسلامي، مساء اليوم الخميس، على استشهاد المواطن شوكت عوض 20 عاما  برصاص الاحتلال في بلدة بيت أمر في شمال مدينة الخليل المحتلة

ونعت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " الشهيد شوكت خالد عوض الذي ارتقى برصاص الاحتلال في بلدة بيت أمر في شمال مدينة الخليل المحتلة.

‏وأكد المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أن دماء الشهيد الزكية ستظل وقود معركة التحرير، مبينا أن ارتقاء الشهداء سيزيد إصرار شعبنا على ثورته.

وبعث بالتحية لأهالينا في "بيت أمر" الذين يخوضون المواجهات مع جيش الاحتلال، كامتداد لثورة شعبنا في الضفة الغربية الباسلة.

فيما نعت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، الشهيد شوكت خالد عوض (20 عاماً) الذي استشهد خلال المواجهات التي تشهدها بلدة بيت أُمَّر بمحافظة الخليل.

وأشادت الحركة على لسان المتحدث باسمها طارق سلمي،  ببسالة أهالي بلدة بيت أُمَّر وشبابها الثائر الذين يواجهون الاحتلال بكل شجاعة.

ودعت الحركة، أهلنا لتصعيد المواجهات ضد الاحتلال والاستيطان كردٍ طبيعي على جرائم الاحتلال بحق أهلنا وأرضنا.

وأكدت الجهاد الاسلامي، أن  سلاحنا وغضبنا يجب أن يوجه صوب العدو الصهيوني الذي يستبيح أرضنا ويسفك دماء أبناء شعبنا ، ولن يردعه عن ذلك سوى المقاومة بكل أشكالها

#حركة حماس #الشهيد شوكت عوض #بلدة بيت أمر

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