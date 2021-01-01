  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بينيت: الرئيس هرتسوغ أول شخص سيتلقى الجرعة الثالثة من لقاح "كورونا"

الخميس 29 يوليو 2021 09:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت: الرئيس هرتسوغ أول شخص سيتلقى الجرعة الثالثة من لقاح "كورونا"



القدس المحتلة /سما/

قال رئيس وزراء اسرائيل، نفتالي بينيت، مساء يوم الخميس، "إنّ الرئيس "الإسرائيلي" يتسحاق هرتسوغ سيكون أول شخص يتلقى الجرعة الثالثة من لقاح "كورونا" صباح يوم غدٍ الجمعة.

وأضاف بينيت، في تصريحٍ صحفي: " آمل أن تساهم الجرعة الثالثة في وقف التفشي السريع لفيروس "كورونا" في "إسرائيل".

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مساء يوم الخميس، "إنّ الرئيس "الإسرائيلي" يتسحاق هرتسوغ سيكون أول شخص يتلقى الجرعة الثالثة من لقاح "كورونا" صباح يوم غدٍ الجمعة.

وأضاف بينيت، في تصريحٍ صحفي: " آمل أن تساهم الجرعة الثالثة في وقف التفشي السريع لفيروس "كورونا" في "إسرائيل".

#اسرائيل #نفتالي بينت #الحكومة الاسرائيلية #يتسحاق هرتسوغ #فيروس كورونا #لقاح كورونا

الأكثر قراءة اليوم

مقترح جديد لتنفيذ المرحلة الأولى من صفقة التبادل..مصادر: الفصائل تمهل الاحتلال حتى نهاية الأسبوع وإلا..؟!

الاعلام الحكومي بغزة يكشف تطورات جديدة حول المنحة القطرية والإعمار

صورة: السلطة الفلسطينيّة تصدر قرارا يمنع الموظّفين من التعبير عن آرائهم والحكومة ترد

هجوم ياباني كبير على رياضيين "إسرائيليين" بسبب تصرفاتهم مع الأسرّة "المضادة للعلاقات الحميمة"

هل تعرض رئيس وزراء تونس للضرب داخل القصر الرئاسي ليلة اقالته؟

رئيس تونس يعلن عن مبلغ "تمت سرقته من الشعب" ويتحدث عن "460 شخصا نهبوا أموال الدولة"

جيروزاليم بوست: اجتماعات ميرتس مع مسؤولي السلطة الفلسطينية لا تعني محادثات سلام

الأخبار الرئيسية

الجعبري

عائلة الجعبري تكشف تفاصيل مقتل ابنها باسل: قتل بخمس رصاصات من نقطة صفر ولم نهربه للخارج

6

استشهاد شاب (20 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة بيت أمر

الزناد

فيديو: تعرف على "الزناد الذكي" الذي يدير به الجيش الإسرئيلي حروبه

بن غفير

الطيبي يصفه بـ”الصوص” ويأمر بإخراجه.. بن غبير: لن أدعو مستشار عرفات بـ “سيدي”

1

وثائق: معسكرا اعتقال إسرائيليان سريان لفلسطينيين من قطاع غزة في صحراء سيناء

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية