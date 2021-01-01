بينيت: الرئيس هرتسوغ أول شخص سيتلقى الجرعة الثالثة من لقاح "كورونا"

القدس المحتلة /سما/

قال رئيس وزراء اسرائيل، نفتالي بينيت، مساء يوم الخميس، "إنّ الرئيس "الإسرائيلي" يتسحاق هرتسوغ سيكون أول شخص يتلقى الجرعة الثالثة من لقاح "كورونا" صباح يوم غدٍ الجمعة.

وأضاف بينيت، في تصريحٍ صحفي: " آمل أن تساهم الجرعة الثالثة في وقف التفشي السريع لفيروس "كورونا" في "إسرائيل".

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مساء يوم الخميس، "إنّ الرئيس "الإسرائيلي" يتسحاق هرتسوغ سيكون أول شخص يتلقى الجرعة الثالثة من لقاح "كورونا" صباح يوم غدٍ الجمعة.

وأضاف بينيت، في تصريحٍ صحفي: " آمل أن تساهم الجرعة الثالثة في وقف التفشي السريع لفيروس "كورونا" في "إسرائيل".