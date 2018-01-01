  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رأفت يُعقّب على مخرجات جلسة مجلس الأمن

الخميس 29 يوليو 2021 09:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
رأفت يُعقّب على مخرجات جلسة مجلس الأمن



رام الله /سما/

عقّب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، صالح رأفت، اليوم الخميس، على مخرجات جلسة مجلس الأمن التي عُقدت أمس الأربعاء.

وقال رأفت، في بيان صحفي: "إنّ ما جرى بالأمس في مجلس الأمن كان إيجابيًا ولكن المطلوب ترجمة هذه المواقف والخطابات إلى قرارات وعمل سريع وفعلي على أرض الواقع".

وأضاف: "إنّ التطبيق الفعلي لما عبر عنه ممثلي الدول في مجلس الأمن هو عبر الإسراع في عقد المؤتمر الدولي الذي دعا إليه السيد الرئيس محمود عباس عام 2018 وبمشاركة الرباعية الدولية وعدد آخر من الدول الكبرى في العالم وفي مقدمتها الصين وروسيا وجنوب إفريقيا ودول عربية وخاصة مصر والأردن لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من تجسيد إقامة دولة فلسطين على حدود لرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس، وتأمين حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة عملاً بالقرار الدولي رقم 194".

وأكّد رافت، على ضرورة على عقد الاجتماع الذي دعت له روسيا للرباعية الدولية على مستوى وزاري تمهيدًا لعقد المؤتمر الدولي.

وأشار إلى أنّ ممثل فلسطين في الأمم المتحدة التقى ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية وطلب منها نقل رسالة إلى الإدارة الأمريكية من أجل الموافقة على الدعوة الروسية. 

وحول قبول الاتحاد الإفريقي "إسرائيل" عضو مراقب فيه، عبّر  رأفت عن أسفه على ذلك، داعيًا الدول العربية المشاركة في الاتحاد، إلى العمل مع الدول الصديقة وفي المقدمة دولة جنوب إفريقيا من أجل رفض ذلك، وإجبار قيادة الاتحاد الإفريقي على التراجع عن هذا القرار.

#منظمة التحرير #صالح رافت #فدا #مجلس الامن

الأكثر قراءة اليوم

مقترح جديد لتنفيذ المرحلة الأولى من صفقة التبادل..مصادر: الفصائل تمهل الإحتلال حتى نهاية الأسبوع وإلا..؟!

الاعلام الحكومي بغزة يكشف تطورات جديدة حول المنحة القطرية والإعمار

قناة عبرية: العمادي حذر حماس من تدهور الأوضاع مجدداً في قطاع غزة

صورة: السلطة الفلسطينيّة تصدر قرارا يمنع الموظّفين من التعبير عن آرائهم والحكومة ترد

هجوم ياباني كبير على رياضيين "إسرائيليين" بسبب تصرفاتهم مع الأسرّة "المضادة للعلاقات الحميمة"

هل تعرض رئيس وزراء تونس للضرب داخل القصر الرئاسي ليلة اقالته؟

رئيس تونس يعلن عن مبلغ "تمت سرقته من الشعب" ويتحدث عن "460 شخصا نهبوا أموال الدولة"

الأخبار الرئيسية

6

استشهاد شاب (20 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة بيت أمر

الزناد

فيديو: تعرف على "الزناد الذكي" الذي يدير به الجيش الإسرئيلي حروبه

بن غفير

الطيبي يصفه بـ”الصوص” ويأمر بإخراجه.. بن غبير: لن أدعو مستشار عرفات بـ “سيدي”

1

وثائق: معسكرا اعتقال إسرائيليان سريان لفلسطينيين من قطاع غزة في صحراء سيناء

بينت من مستوطنات الغلاف: "أنا مع المساعدات المالية لغزة وضرب اهداف داخل القطاع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية