بدءًا من الليلة: اسرائيل تمنع السفر إلى تركيا وبريطانيا

القدس المحتلة /سما/

صادقت لجنة الدستور في الكنيست، اليوم، الخميس، على ضم تركيا وبريطانيا وجورجيا وقبرص لقائمة الدول التي يمنع السفر إليها بسبب تفشّي فيروس كورونا فيها.

وسيدخل القرار حيّز التنفيذ بدءًا من منتصف ليل الخميس – الجمعة، ولن تغادر طائرات بعد هذا الموعد إلى هذه الدول حتى التاسع من آب/أغسطس المقبل، دون إذن خاص من لجنة الاستثناءات.

كما أقرّت اللجنة تقصير مدّة تقييدات "الشارة الخضراء" حتى السابع من آب/أغسطس، بدلا من الخامس والعشرين من الشهر ذاته، بسبب رغبة الحكومة الإسرائيلية بالعمل على خطة مغادرة أخرى خلال الأيام المقبلة.

وسيلقي رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، كلمة عند الثامنة مساءً حول إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

ودخلت منتصف ليل الأربعاء – الخميس تقييدات "الشارة الخضراء" حيّز التنفيذ، بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا، مع استمرار الدالة التصاعدية للحالة الوبائية والزيادة في عدد الإصابات الجديدة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية.

وبموجب التقييدات، ستفرض قيود على دخول الأشخاص غير المطعمين إلى العروض والمطاعم والمؤسسات العامة والخاصة والفنادق وقاعات الأفراح والقاعات الرياضية ودور العبادة.

أما الأماكن التي تشملها "الشارة الخضراء" ولا تتطلب تقديم بطاقة تطعيم، فهي المحلات التجارية ومراكز التسوق، والمسابح، والمتاحف، والمكتبات، والمتنزهات، والمحميات الطبيعية، وأي مجمع آخر غير مدرج في قائمة التقييدات.

وبموجب التعليمات يسمح حضور فعاليات في أماكن مغلقة أو قاعات مفتوحة لعدد يزيد عن 100 شخص فقط، شريطة أن يكون الحاضرون من المطعمين والمتعافين من الفيروس، أو لمن ثبتت نتائج الفحوصات عدم إصابته بالفيروس.

ويتزامن دخول تعليمات الشارة الخضراء حيز التنفيذ مع توصية لجنة الخبراء الخاصة باللقاحات، التي تقدم المشورة لوزارة الصحة الإسرائيلية، بمنح جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لجميع البالغين.

وتأتي هذه التوصيات وسط انقسام آراء الخبراء بشأن الفئة العمرية التي يجب أن تتلقى الجرعة الثالثة، بحيث أن توصيات الخبراء، حول الفئة العمرية التي يتوجب منحها الجرعة الثالثة من اللقاح، تراوحت بين 60 - 70 عاما.