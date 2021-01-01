وزارة الاتصالات تبدأ مشروع الترميز البريدي في محافظات غزة

غزة /سما/

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنها بدأت تنفيذ مشروع الترميز البريدي في مختلف مناطق قطاع غزة حيث انجزت 35% من عملية الترميز كمرحلة أولى بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي وبرنامج خلق فرص عمل JCP من خلال مشروع التمكين الاقتصادي للشباب في قطاع غزة والممول من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون SDC من خلال برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، أن عملية الترميز جاءت بعد قرار الاتحاد البريدي العالمي اعتماد الرموز البريدية لدولة فلسطين اعتبارا من بداية عام 2021

واشارت الوزارة انه تم تقسيم محافظات قطاع غزة إلى 25 قطاع بريدي و200 منطقة بريدية وتحديد نطاق كل قطاع بريدي.

واوضحت انه تم الأخذ بعين الاعتبار المنهجية المعتمدة للترميز البريدي على مستوى محافظات الوطن حيث تم انشاء طبقة القطاعات البريدية وطبقة المناطق البريدية في محافظات غزة وفق الخرائط المكانية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي خاصة نفوذ المحافظات والبلديات والأحياء.

ونوهت الى انه تم الأخذ بعين الاعتبار مسارات الشوارع والكثافة العمرانية وغيرها وذلك بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي والبلديات والهيئات المحلية من خلال عدة لقاءات واجتماعات معهم واشراكهم في تحديد القطاعات والمناطق البريدية موضحة ان العمل جار حاليا على الترميز البريدي للمباني داخل المناطق البريدية.

وأوضحت الوزارة بأن رمز البريد الفلسطيني سيتألف من حرف واحد وسبعة أرقام، بحيث يكون الحرف الأول من "فلسطين" بالإنجليزية (P)، والرقم الأول يعني محافظة أو مجموعة محافظات، والرقم الثاني يعني القطاع البريد داخل كل محافظة، والرقم الثالث يعني المنطقة البريدية داخل القطاع البريدي فيما تحمل الأرقام الأربعة الباقية نقطة التسليم النهائية بما يشير الى رقم المبنى.

وقالت الوزارة ان عملية الترميز ستعمل على تطوير العمل البريدي، وسيتمكن البريد من انجاز المهام بسهوله ويساعد في فرز البعائث البريدية وتوزيعها على المواطنين.

ومن المقرر أن يتم قريبا تفعيل الموقع الإلكتروني الذي يتضمن الرموز البريدية للمناطق ليتمكن المواطنون من الاطلاع عليها.