أحكام على أسرى وإداري وتمديد وإفراجات وأسيران يدخلان عامين جديدين

رام الله / سما /

حكمت محاكم الاحتلال العسكرية، اليوم، على الأسير أحمد محمود شقير من بلدة الزاوية بمحافظة سلفيت، بالسجن الفعلي لمدة 5 سنوات وغرامة مالية 30 ألف شيقل، وهو معتقل منذ عامين ونصف، وعلى الأسير أحمد محمود قاسم من رام الله بالسجن الفعلي لمدة 5 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 30 ألف شيكل، وعلى الأسير فراس محمود خالد من جنين بالسجن الفعلي لمدة عام ونصف.

وأصدرت المحكمة قراراً بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر بحق الأسير رأفت سالم نصر من الخليل، وقراراً بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر بحق الأسير رأفت سالم نصر من الخليل.

ومددت محاكم الاحتلال اعتقال الأسير أسامة التميمي من دير نظام غرب رام الله الى 10/8/2021، و الأسير راجح شبيطة من عزون شرق قلقيلية حتى تاريخ 29/9/2021، و الأسير أمجد خالد فايد من مخيم جنين حتى تاريخ 29/9/2021 وهو معتقل منذ 4 شهور، و الأسير محمد ناصر حشاش من مخيم بلاطة بنابلس حتى تاريخ 5/ 9 وهو معتقل منذ 7 أشهر.

وأفرج الاحتلال عن الأسير عمرو شامي الشامي من مخيم جنين، بعد أن أمضى في سجون الاحتلال نحو عامين، علماً أنه خاض إضرابًا عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداريّ، واستمر إضرابه 18 يوماً.

كما أفرج عن الأسير يزن رضوان من بلدة عزون بكفالة مالية، وعن الأسير حازم يوسف الغرام سكان منطقة وداي غزة بعد عام من الاعتقال، والطالب في جامعة القدس أمين مرعي من رام الله بعد اعتقال استمر ثلاثة أشهر، والأسير رائد محمود الحلايقة من بلدة الشيوخ شمال الخليل بعد اعتقال استمر 12 شهراً، والأسير المقدسى محمد أحمد عطية بعد اعتقال دام 6 أشهر، والأسـير معتصم عفانة من بلدة أبو ديس، بعد اعتقال 6 أشهر.

وأفرج أيضاً عن الأسير هشام فقهاء من بلدة عنبتا شرق طولكرم بعد اعتقال 42 شهراً، والأسير إبراهيم إسماعيل الطيطي من الخليل بعد اعتقال دام 9 أشهر، وعن الأسيرين الشقيقين معتصم ومنتصر داوود رقب الحروب من بلدة دير سامت غرب مدينة دورا بعد عامين من الاعتقال.

وكذلك أفرج الاحتلال عن الفتى المقدسي محمد عطية من العيساوية شمال شرق القدس بعد اعتقال ستة أشهر، والأسير موسى محمد العمور من بيت لحم بعد اعتقال استمر عاماً ونصف العام، وعن الأسير محمد شمروخ من مخيم الدهيشة، جنوب مدينة بيت لحم، بعد اعتقال 20 شهراً، وعن الأسير لؤي فريج من قلقيلية بعد اعتقال 40 شهراً، وعن الأسير فراس الأطرش بشرط الإبعاد عن سلوان والشيخ جراح لمده 15 يوماً، إضافة إلى إقامة جبرية لمدة 5 أيام.

من جهة أُخرى، دخل اليوم الأسير نضال سعيد أحمد زايد (37 عاماً)، من محافظة رام الله والبيرة، عامه الـ21 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 29/ 7/ 2001، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

كما دخل الأسير علي أحمد محمد سعيد (38 عامًا)، من محافظة نابلس، عامه الـ20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 29/ 7/ 2002، وهو محكوم بالسجن 21 عاماً.