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“النضال الشعبي” تدعو لتشكيل أوسع تحالف حقوقي لتوثيق جرائم الاحتلال ضد المؤسسات ورفع دعاوى قضائية

الخميس 29 يوليو 2021 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
“النضال الشعبي” تدعو لتشكيل أوسع تحالف حقوقي لتوثيق جرائم الاحتلال ضد المؤسسات ورفع دعاوى قضائية



رام الله / سما /

أدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، باقتحام كلا من مركز بيسان للبحوث والإنماء في مدينة رام الله، ومكتب الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فلسطين، والعبث بمحتوياتهم ومصادرة أجهزة حاسوب، داعية لتشكيل أوسع تحالف حقوقي لتوثيق جرائم الاحتلال ضد المؤسسات ورفع الدعاوي القضائية على حكومة الاحتلال.

واشارت جبهة النضال في بيان لها، إلى أن عمليات الاستهداف من قبل قوات الاحتلال للمؤسسات المحلية والدولية اختراق فاضح لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتأتي بقرار سياسي من قبل حكومة الاحتلال.

وأضافت الجبهة، ان اقتحام مكتب الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال الذي تزامن مع اعدام الطفل محمد العلامي أمس الأربعاء، بدم بارد يؤكد أن ما يقوم به الاحتلال ضمن خطة لضرب وتقويض المؤسسات ومحاولة ترهيبها.

وأكدت الجبهة أن هذه الاقتحامات تتطلب توثيقها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ودعت الجبهة لتشكيل أوسع تحالف حقوقي لتوثيق جرائم الاحتلال ضد المؤسسات ورفع الدعاوي القضائية على حكومة الاحتلال لمحاسبتها على تلك الجرائم .

#جبهة النضال الشعبي #قوات الاحتلال

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