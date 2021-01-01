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عائلة العبيات في بيت لحم تتسلم جثمان نجلها الذي غرق في يافا

الخميس 29 يوليو 2021 08:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة العبيات في بيت لحم تتسلم جثمان نجلها الذي غرق في يافا



بيت لحم / سما /

استلمت عائلة ابو دية- العبيات في بيت لحم اليوم، جثمان ابنها موسى ابو دية (38 عامًا) والذي لقي حتفه غرقًا في شاطئ يافا، حيث عثر على جثته أمس الأربعاء بعد 5 أيام من البحث جراء فقدان آثاره إثر غرقه.

وذكرت العائلة أنها ستشيع جثمان نجلها مساء اليوم إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهيد حسين عبيات.

وجدير بالذكر أنه تم العثور على جثة الشاب أبو ديّة عالقة بين الصخور جنوب شاطئ القدس بمدينة يافا، وذلك بعد أن اختفت آثاره في البحر ليلة السبت الماضي، حيث نجح أصحاب الدراجات المائية بالعثور عليه في المكان.

#عائلة ابو دية #موسى ابو دية

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