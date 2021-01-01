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زيلبرمان يستلم منصبه كملحق للجيش الإسرائيلي في أمريكا

الخميس 29 يوليو 2021 08:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيلبرمان يستلم منصبه كملحق للجيش الإسرائيلي في أمريكا



القدس المحتلة / سما /

استلم اللواء الإسرائيلي هايدي زيلبرمان منصبه اليوم الخميس، كملحق للجيش الإسرائيلي في الولايات المتحدة.
 
وذكرت القناة 7 العبرية أن زيلبرمان سيحل محل اللواء يهودا فوكس، الذي شغل هذا المنصب خلال العامين الماضيين وسيتولى منصبه كقائد للمنطقة الوسطى في الأسابيع المقبلة.
 
وقال فوكس في حفل التبادل: "التعاون والتنسيق الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل عنصران حاسمان في مواجهة التحديات المشتركة، وبالتأكيد في منطقة معقدة مثل الشرق الأوسط".
 
وأوضح أن الارتباط بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي غير مسبوق في نطاقه وعمقه في عالم بناء القوة، وفي مجالات الشرعية والنفوذ وفي النشاط المشترك لخلق مساحة عمل للجيش والدولة.
 
وأضاف: "أنا متحمس للعودة إلى إسرائيل وقيادة ساحة مليئة بالتحديات".
 
بدوره قال زيلبرمان في الحفل إن "الشرق الأوسط منطقة معقدة فيها تحديات أمنية متكررة لنظام الدفاع بأكمله".
وأضاف: "الولايات المتحدة هي الأهم والأهم بين جميع حلفائنا وهي حقيقة شريك في مواجهة هذه التحديات والاستجابة العملياتية وتطوير أسلحة المستقبل".

#هايدي زيلبرمان #الجيش الإسرائيلي #الولايات المتحدة

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