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الرئيس يستقبل رئيس هيئة التنظيم والإدارة لقوى الأمن

الخميس 29 يوليو 2021 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يستقبل رئيس هيئة التنظيم والإدارة لقوى الأمن



رام الله / سما /

 استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس هيئة التنظيم والإدارة لقوى الأمن اللواء يوسف دخل الله.

وسلم دخل الله، الرئيس، تقريرا حول عمل الهيئة والمهام المنوطة فيما يتعلق بقوى الأمن الفلسطيني، والخطط التي وضعتها لتطوير أدائها وواجباتها بما يخدم العمل الوطني الفلسطيني.

وأشاد الرئيس بعمل هيئة التنظيم والإدارة، والجهود الكبيرة التي تقوم بها، مؤكدا أن رجل الأمن الفلسطيني هو الأساس لبسط سيادة القانون واحترام حقوق المواطن والحفاظ على أمنه وممتلكاته بما يخدم المشروع الوطني الفلسطيني.

#الرئيس عباس #هيئة التنظيم والإدارة لقوى الأمن #اللواء يوسف دخل الله

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