الخارجية: وفاتان و26 إصابة جديدة بفيروس كورنا في صفوف جالياتنا الفلسطينية

رام الله / سما /

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، بتسجيل وفاتين، و26 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 13352، والوفيات إلى 410.

وأوضحت الخارجية أن سفارتنا لدى رومانيا، سجلت حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن مجدي الزيناتي، كما سجلت سفارتنا لدى الاكوادور حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن محمد مصباح مصطفى اللحام.

وأشارت إلى أن سفارتنا لدى تايلاند سجلت 26 إصابة من 10 عائلات فلسطينية تعيش في بانكوك، علما بأن السفارة تعمل مع بعض المؤسسات هناك لتوفير سلات غذائية للمرضى، حيث تفرض عليهم قيود الحركه، كما تم التواصل لتوفير بعض الأدوية وتغطيه نفقات العلاج لتفادي الانتشار بين الجالية.