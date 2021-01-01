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المالكي يطلع القنصل الإسباني الجديد على آخر المستجدات السياسية

الخميس 29 يوليو 2021 07:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يطلع القنصل الإسباني الجديد على آخر المستجدات السياسية



رام الله / سما /

 قدم القنصل الإسباني العام الجديد ألفونسو لوتشيني ماتيو نسخة عن أوراق اعتماده لوزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الخميس، في مقر الوزارة برام الله.

وأطلع المالكي لوتشيني ماتيو على آخر المستجدات السياسية، والأوضاع على الأرض وطبيعة الإجراءات الإسرائيلية، متطرقًا الى موضوع الانتخابات وجاهزية دولة فلسطين لعقدها في اللحظة التي يتم توفير تعهد إسرائيلي بعقدها أيضًا في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وأشار المالكي الى الجهود المبذولة حاليًا من أجل البدء ضمن آلية دولية معتمدة لإعادة إعمار قطاع غزة انطلاقًا من الدور الرئيس لدولة فلسطين فيه، مثمنًا دعم الحكومة الاسبانية المتواصل للحكومة والشعب الفلسطيني على كافة الصعد والمستويات.

وأكد استعداد الوزارة بكافة قطاعاتها لتقديم الدعم اللازم للقنصل الجديد لإنجاح مهامه في فلسطين، ولصالح تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

بدوره، أكد لوتشيني ماتيو التزام حكومته بمواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه من أجل نيل حقوقه المشروعة، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق، خاصة مع التعديل الأخير في وزارة الخارجية الإسبانية وطاقم القيادة فيها.

#رياض المالكي #الخارجية والمغتربين

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