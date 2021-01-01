وزيرة الصحة الفلسطينية: اللجنة الوطنية لكورونا تبحث إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح

رام الله / سما /

قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن اللجنة الوطنية لكورونا بحثت إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح للذين تلقوا الجرعة الثانية قبل 6 شهور، وتطعيم الحوامل والمرضعات والأطفال (12-15) عاماً، وإن غالبية الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بالمتحور (دلتا).

جاء ذلك لدى ترؤسها، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة الوطنية لكورونا، لبحث ودراسة الحالة الوبائية والطفرات المتحورة ومحدث ملف التطعيم.

واستعرضت الوزيرة مستجدات الحالة الوبائية في مختلف المحافظات.

وقالت وزيرة الصحة: إن فلسطين تجاوزت المليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا منذ بدء حملة التطعيم، وإن عدد الجرعات المستخدمة في فلسطين بلغ 1,001,415 جرعة.

فيما شددت اللجنة على ضرورة تكاتف جميع الشركاء والمؤسسات الصحية الوطنية لزيادة إقبال المواطنين على أخذ اللقاح، تجنباً لعودة انتشار الفايروس، خاصة في ظل انتشار الطفرات الجديدة منه في دول الجوار، والالتزام بإجراءات الوقاية.

وعرضت وزيرة الصحة توصيات لجنة الوبائيات الوطنية، التي اجتمعت، أول أمس الثلاثاء، لتدارسها وبحث ما يتعلق بالسياسات التي من شأنها الحد من انتشار الفيروس، بما في ذلك التطعيم ضد كوفيد -19، حيث سيتم رفع هذه التوصيات لمجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات اللازمة.