القاهرة: فلسطين تشارك في اجتماع لجنة المنظمات المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي

القاهرة /سما/

شاركت دولة فلسطين في اجتماع لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الـ30 برئاسة سلطنة عمان، والتي عقدت في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري "القرية الذكية" في العاصمة المصرية، القاهرة، عبر "الفيديو كونفرانس"، بمشاركة ممثلي وزارات الاقتصاد والمالية بالدول العربية.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع مدير إدارة العالمين العربي والإسلامي بوزارة الاقتصاد رأفت ريان، بحضور المستشار أول تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

وناقش الاجتماع، الذي استمرت أعماله ثلاثة أيام، عددا من البنود، وهي متابعة تنفيذ قرارات الدورة 107 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس من الجانب الاقتصادي، ومنها مقترح دولة فلسطين بشأن اعتماد شبكة خبراء المياه كمؤسسة تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى استحداث المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية، وكذلك بحث التقرير الدوري لجدولة متأخرات الدول العربية في موازنات المنظمات العربية.

كما ناقش المجتمعون موازنات المنظمات العربية لعام 2022 وتقارير رؤساء وحدات الرقابة الداخلية في المنظمات العربية للعام المالي 2020، وتقارير الحسابات الختامية والمرجع القانوني للمنظمات العربية المتخصصة للعام المالي 2019- 2020، كالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، ومنظمة العمل العربية، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصالات والمعلومات، ومناقشة تقارير المنظمات العربية المتخصصة، بالإضافة الى المواضيع الخاصة بالمنظمات العربية المتخصصة التي طلبت عرضها على اللجنة: كالهيئة العربية للطاقة الذرية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، والمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى .