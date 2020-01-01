بعد 30 عاما من العلاقات: افتتاح أول ممثلية لأذربيجان في اسرائيل

القدس المحتلة / سما /

افتتح اليوم الخميس في إسرائيل مكتب تجاري وسياحي لأذربيجان في مدينة تل أبيب (وسط اسرائيل) بمشاركة وزير السياحة الاسرائيلي يوآل رزبوزوف ووزير الاقتصاد الاذري ميكائيل جابروف، أول ممثلية رسمية لأذربيجان بعد 30 عاما من العلاقات الديبلوماسية.

وقال وزير السياحة الاسرائيلي يوآل رزبوزوف ان :"الحدث تاريخي ولديه امكانيات كثيرة لاطلاق تعاون اقتصادي في مجالات عديدة".

من جانبه دعا الوزير الاذري رجال الاعمال الاسرائيليين "استغلال المناخ الاقتصادي الاخذ بالتحسن في أفغانستان، من أجل تسهيل الاستثمارات المتبادلة". واشار الوزير الى ان هناك امكانات بالتعاون الاقتصادي بمجالات مثل الرقمنة والابتكار التكنلوجي، الطب والاستثمارات في المشاريع المختلفة.

وبحسب مصادر اسرائيلية بلغ حجم التجارة المتبادلة بين اسرائيل واذربيجان في عام 2020 نحو 200 مليون دولار (باستثناء امدادات النفط)، الشركة الاسرائيلية ممثلة في اذربيجان بعدة مجالات، بدءا من شق الشوارع وجميع مجالات الاتصالات والطب.