نائب نصر الله يوضح: هل يبادر "حزب الله" بعملية عسكرية ضد الجيش الاسرائيلي؟

بيروت /سما/

قال نائب الامين العام لحزب الله نعيم قاسم إن حزب الله لن يبادر إلى حرب مع إسرائيل، جاء هذا بعد قلق اسرائيلي على خلفية الأوضاع السياسية والاقتصادية والانهيار الحاصل في لبنان الذي كان من المتوقع أن يؤدي إلى سيطرة حزب الله على هذا البلد ونشوب حرب بينه وبين اسرائيل جاء هذا حسب موقع هيئة البث الاسرائيلي باللغة العربيّة.

واشار قاسم في حديثه لقناة المنار التابعة لحزب الله الى ان الازمة في لبنان لن تقود حزب الله الى شن حرب على اسرائيل لان هذا ليس هدف الحزب. كما شدد قاسم على ان حزب الله لن يريد قلب الموازين في لبنان او السيطرة عليه.

يذكر انّ البلاد، التي بات أكثر من سكانها تحت خط الفقر، تشهد منذ أسابيع أزمة اقتصادية وسياسيّة حرجة وتقع على كاهل الحكومة المقبلة الان حين ان تُشكّل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.