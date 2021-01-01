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وفد من مؤسسة ياسر عرفات يكرم الإعلام الرسمي

الخميس 29 يوليو 2021 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد من مؤسسة ياسر عرفات يكرم الإعلام الرسمي



رام الله / سما /

كرم وفد من مؤسسة ياسر عرفات، اليوم الخميس، الإعلام الرسمي الفلسطيني.

جاء ذلك خلال استقبال المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، اليوم لوفد المؤسسة يمثله مُديرها العام أحمد صبح بمقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في مدينة رام الله.

وأشاد صبح بدور الإعلام الرسمي وعمله الدؤوب مع المؤسسات الوطنية بشكل تكاملي.

بدوره أكد الوزير عساف على التماهي بين رسالة الاعلام الرسمي والدور الذي تضطلع به مؤسسة ياسر عرفات، وان الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على أتم الجهوزية لمساندة المؤسسات الوطنية في اداء دورها المنوط بها.

#مؤسسة ياسر عرفات #الاعلام الرسمي الفلسطيني

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