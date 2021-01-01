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بينت من مستوطنات الغلاف: "أنا مع المساعدات المالية لقطاع غزة.. ولكن!"

الخميس 29 يوليو 2021 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينت من مستوطنات الغلاف: "أنا مع المساعدات المالية لقطاع غزة.. ولكن!"



غزة / سما /

افادت مصادر اعلامية اسرائيلية، عصر اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينت التقى  مع رؤساء المستوطنات في غلاف غزة

ونقل المراسل العسكري لصحيفة بدبعوت الاسرائيلية متان تسوري، عن نفتالي بينت قوله: "أنا مع المساعدات المالية لقطاع غزة قدر الإمكان، لكن يجب خلق معادلة وهي أننا في لحظة واحدة نوقف كل شيء، حينها سيدركون أن لهم ما يخسرونه".

وأضاف بينت خلال زيارته الغلاف:  "سنواصل ضرب "الإرهاب" بيد وسنحسن الظروف المعيشية في غزة بيد أخرى".

و شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، على مواصلة الرد على كل بالون حارق ومتفجر يطلق من قطاع غزة، على البلدات الإسرائيلية.

#نفتالي بينت #اسرائيل #الحكومة الاسرائيلية #قطاع غزة #سكان غزة

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