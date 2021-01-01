الجهاد: دماء الطفل العلامي شاهد جديد على الإرهاب الصهيوني بحق الأطفال

غزة / سما /

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، إن دماء الطفل الشهيد محمد العلامي، من بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل، شاهد جديد على الإرهاب الصهيوني بحق الأطفال.

وأضافت الحركة في بيان لها "تتواصل الجرائم الصهيونية دونما توقف، وقد كان الطفل الشهيد محمد مؤيد العلامي البالغ من العمر (11 عاماً) من بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل آخر ضحايا الإرهاب الصهيوني، الذي لا زالت دماء نحو 70 طفلاً استشهدوا خلال القصف الصهيوني الغاشم الذي استهدف أحياءً مدنية بكاملها، شاهدة عليه".

وأكدت على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والتصدي لجرائمه" داعية جماهير الشعب الفلسطيني لتصعيد المواجهات مع قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين.

وأوضحت الجهاد الإسلامي، أن استهداف الأطفال الأبرياء جريمة وإرهاب يستبيح الاحتلال ارتكابها في ظل الصمت والعجز الذي أصاب المنظمات الدولية والإقليمية، بالخرس وتبلد الضمائر التي لا تحرك ساكناً أمام هول وبشاعة الإرهاب والحصار الذي يمارسه الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.