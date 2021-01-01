قيادي فتحاوي: علقت عضويتي في ثوري فتح بسبب مخالفة قرارات المجلس الأخيرة

جنين / سما /

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح أحمد كميل، اليوم الخميس 29 يوليو 2021، إنه علق عضويته في المجلس الثوري للحركة؛ بسبب التعيينات الجديدة التي لا تنسجم مع مخرجات الدورة الأخيرة للمجلس.

وأضاف كميل في تصريحات صحفية: "باختصار لن أكون شاهد زور وما يجري حالياً مخالف لما تم اتخاذه من قرارات بتغيير السفراء وقادة الأجهزة الأمنية والمحافظين إلا أن ما يتم تسريبه عكس القرارات التي اتخذت".

وأردف القيادي في حركة فتح: "المجلس الثوري للحركة في دورته الأخيرة اتخذ قرارات بإجراء تغييرات شاملة في مختلف المؤسسات".

ويعد كميل من أبرز قيادات حركة فتح في محافظة جنين، وقد كان أحد قادة الفهد الأسود الجناح العسكري للحركة خلال الانتفاضة الأولى، ومن أبرز قيادات فتح في سجون الاحتلال.