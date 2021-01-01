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وزير فلسطيني يناقش مع القنصل البريطاني وضع القطاع التعليمي

الخميس 29 يوليو 2021 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير فلسطيني يناقش مع القنصل البريطاني وضع القطاع التعليمي



رام الله / سما /

ناقش وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، اليوم الخميس، مع القنصل البريطاني العام الجديد في القدس ديان كورنر، بعض القضايا التي تهم التعليم والمستجدات الراهنة على هذا الصعيد، وسبل تطويره وآليات تفعيل التعاون المشترك.

وأطلع عورتاني القنصل البريطاني على واقع التعليم وطبيعة التحديات التي يواجهها وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق هذا القطاع الحيوي، والاستهداف المتواصل للأطفال والطلبة.

 كما ثمن التعاون المشترك بين الطرفين، وأهمية توسيعه ضمن البرامج المشتركة، سيّما من خلال المجلس الثقافي البريطاني، ومنها برنامج "ربط الصفوف" وتعليم اللغة الإنجليزية وتدريب المعلمين وتأهيلهم وغيرها.

من جانبها، سلّمت كورنر الوزير عورتاني دعوة للمشاركة في منتدى التعليم العالمي والذي سيعقد مطلع العام المقبل، مشددة على اهتمام بلادها بتعزيز آفاق التعاون لخدمة التعليم الفلسطيني وتبادل الخبرات والتجارب والتركيز على البرامج والمشاريع التي تضمن تجويد التعليم وتحسين مخرجاته.

#التربية والتعليم #مروان عورتاني

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