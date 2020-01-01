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غزة: تثبيت دفعة جديدة من موظفي عقود الأوقاف قريباً

الخميس 29 يوليو 2021 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة اليوم الخميس إنها اتجهت لتثبيت موظفي العقود بقدر ما يتاح لديها من موازنة مالية.

وأضاف مازن النجار مدير عام الأملاك الوقفية بوزارة الأوقاف بغزة، أنه في عام 2020 تم إعطاء الأوقاف 250 وظيفة وتم توزيعها على موظف شؤون دينية وموظف خدمات مسجدية وهناك دفعة أخرى من العقود سيتم تثبيتها خلال الأيام القادمة".

وفيما يتعلق بالتعدي على الأملاك الوقفية من قبل المواطنين، بين أنه بمثابة حرمة وتجريم لمن يعتدي عليها، والسبب هو غياب ثقافة الوعي عند البعض بأن المساس بها مُحرم.

وأكد ان وزارة الأوقاف في غزة تسعى لإحياء ونشر ثقافة الوقف لتعزيزها عند الناس، لتقلل من التعديات على حرمة الوقف بانتشار هذه الثقافة وهي ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة.

#غزة #وزارة الاوقاف #تثبيت موظفي العقود

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