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مديرة "عير عميم": ممارسات إسرائيل ستؤدي لفقدان 3000 مقدسي لبيوتهم

الخميس 29 يوليو 2021 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مديرة "عير عميم": ممارسات إسرائيل ستؤدي لفقدان 3000 مقدسي لبيوتهم



القدس المحتلة / سما /

دعت المديرة العامة لمنظمة "عير عميم" الحقوقية الإسرائيلية، يهوديت أوبنهايمر، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، إلى وقف إخلاء عائلات فلسطينية من بيوتها في القدس المحتلة. وهاجم سفير إسرائيل في الأمم المتحدة دعوة أوفنهايمر للتحدث أمام الهيئة الدولية.

وحذرت أوبنهايمر من أن 3000 فلسطيني قد يفقدون بيوتهم في القدس المحتلة، وبشكل خاص في الشيخ جراح وسلوان، وأن هذه الممارسات الإسرائيلية سيمس بأي احتمال للعودة إلى عملية سلام.

وتطرقت أوبنهايمر إلى سياسة هدم البيوت التي تمارسها دولة الاحتلال، وأكدت على أن ما يوصف بالبناء غير المرخص في القدس المحتلة هو في الواقع امتناع السلطات الإسرائيلية عن إصدار تصاريح بناء للفلسطينيين.

ودعت إلى وضع خطة بناء للفلسطينيين في القدس. واضافت أنه "في أي سيناريو سياسي، سيضطر الإسرائيليون والفلسطينيون إلى العيش معا في القدس".

وهاجم سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، غلعاد إردان، دعوة أوبنهايمر إلى المشاركة في اجتماع مجلس الأمن الدولي. واعتبر أن "إحضار منظمة إسرائيلية كهذه ينطوي على تناقض. وهذا أشبه بإحضار قادة السترات الصفراء (حركة الاحتجاج الفرنسية) من أجل إحاطة حول السياسة الفرنسية في سورية".

وزعم إردان أن "هذا أمر خطير. وهذا يعني إحضار أكاذيب حماس التي استخدمت كذريعة لهجمات القذائف الصاروخية على القدس إلى مجلس الأمن. هل حقا هذا ما يريده مجلس الأمن؟".

من جانبها، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، وأن الولايات المتحدة متفائلة من استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وأضافت السفيرة الأميركية أنه "مستمرون في تشجيع الإسرائيليين والفلسطينيين على ضبط النفس والامتناع عن خطوات استفزازية، وبضمن ذلك مستوطنات، مصادرة أراضي، تحريض على العنف...". وحسب "واينت"، فإن السفير الأميركية طالبت بتوقف السلطة الفلسطينية عن دفع مخصصات لعائلات الأسرى والشهداء. وفي المقابل، دعت إلى مواصلة العمل من أجل الشروع بإعادة إعمار قطاع غزة، بعد الدمار الرهيب الذي ألحقه العدوان على غزة، في ايار/مايو الماضي.

#اسرائيل #منظمة حقوقية #تهجير المقدسيين #الانتهاكات الإسرائيلية

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