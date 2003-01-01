قلقيلية: الإفراج عن الأسير المريض لؤي فريج

رام الله / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير المريض لؤي صبحي فريج داود (46 عامًا)، من مدينة قلقيلية بعد اعتقال لمدة 40 شهرًا ودفع غرامة مالية.

والأسير “فريج” معتقل منذ آذار/ مارس 2018 بعد محاصرة منزله في قلقيلية وإخضاعه للتحقيق القاسي، وهو يعاني من مرض السكري والضغط والديسك وضعف شديد في الرؤيا ويحتاج إلى زراعة قرنية ويمنعه الاحتلال من السفر لمتابعة العلاج.

وأمضى فريج في الاعتقال سابقًا نحو 15 سنة في الاعتقال، وتم إبعاده إلى قطاع غزة عام 2003. وهو معتقل في سجن النقب في الاعتقال الإداري لمدة عام ونصف وعاد إلى قلقيلية عام 2005، وتم تاخير الإفراج عنه لمدة اسبوعين، حيث كان من المقرر الإفراج عنه قبل عيد الأضحى، بسبب عدم تفعيل التخفيض الإداري “المنهلي” وحرمانه من العيد بين أحضان عائلته ووالدته المريضة.