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هيئة الأسرى: الاحتلال يرفض التماس الأسير سالم زيدات

الخميس 29 يوليو 2021 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: الاحتلال يرفض التماس الأسير سالم زيدات



رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن محكمة الاحتلال العليا رفضت الالتماس المقدم من قبلها في قضية الأسير سالم زيدات، المضرب عن الطعام منذ 18 يوماً، الذي تضمن طعناً في اعتقاله الإداري.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، أن المحكمة رفضت الالتماس، فيما عرضت النيابة أن يتم تجديد الاعتقال الإداري له لمدة 3 أشهر، وهو ما رفضه الأسير زيدات، وأكد مواصلة إضرابه حتى يتم إنهاء اعتقاله الإداري.

وحملت الهيئة إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة كافة الأسرى المضربين، الذين يتعرضون لضغوطات كبيرة لثنيهم عن مواصلة الإضراب.

#هيئة الاسرى #العليا الاسرائيلية #اضراب عن الطعام #الاعتقال الاداري

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